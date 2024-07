Nächstes Fussballevent: Deutsche Nations-League-Spiele bei ZDF und RTL

Die restlichen Spiele bei RTL

Die restlichen der insgesamt sechs Gruppenspiele der deutschen Auswahl kommen bei RTL. Der Privatsender zeigt das Hinspiel gegen die Niederländer am 10. September in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam sowie Hin– und Rückspiel gegen Bosnien–Herzegowina. Am 11. Oktober wird in Zenica gespielt, am 16. November im Europa–Park Stadion in Freiburg.