«Nächstes Kapitel, Mutterschaft»: Olivia Culpo erwartet erstes Kind

In der Vergangenheit hatte Culpo immer wieder betont, wie sehr sie und ihr Partner sich Kinder wünschen. Da sie an Endometriose leidet, hatte die 32–Jährige allerdings grosse Angst, nicht schwanger werden zu können. «Es gibt so viel, was ich nicht weiss, was in der Zukunft mit diesem Zustand passieren wird, und ich mache mir ständig Sorgen über meinen Zeitplan», sagte Culpo damals in einer Folge ihrer eigenen Realityshow «Culpo Sisters». «Ich habe das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich Kinder haben muss.»