Nachtarbeit? Diese Ernährung schützt die Herzgesundheit

Die Biologie des Menschen ist unmissverständlich auf einen Schlaf–Wach–Rhythmus programmiert, der dem Tageslicht folgt. Dr. Christian Benedict, Autor der Studie und Schlafforscher an der Universität Uppsala, erklärt die Problematik im Interview mit spot on news: «Viele wichtige Erholungsprozesse für das Herz–Kreislauf–System finden nachts statt, wenn wir schlafen. In dieser Zeit sind der Blutdruck und der Puls niedriger als am Tag und die Zellen führen wichtige Reparaturprozesse durch. Wenn wir stattdessen arbeiten, fällt diese wichtige Erholungspflicht weg.» Dieser chronische Mangel an regenerativen Phasen führt dazu, dass das Herz–Kreislauf–System nicht die notwendige Ruhe bekommt.