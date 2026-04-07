Nackt in Los Angeles: Lil Nas X entgeht Gefängnisstrafe

Der Vorfall, der für Schlagzeilen sorgte, ereignete sich bereits vor einiger Zeit in Los Angeles. Der «Old Town Road»–Sänger wurde im August 2025 festgenommen, nachdem er nackt durch die Strassen flanierte und es im Zuge dessen zu einer Auseinandersetzung mit Beamten des LAPD kam. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf Körperverletzung. Viele Fans zeigten sich damals besorgt, ob es sich um eine exzentrische PR–Aktion oder einen ernsthafteren Hilferuf handelte.