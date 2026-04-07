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Therapie statt Haft

Nackt in Los Angeles: Lil Nas X entgeht Gefängnisstrafe

Lil Nas X flanierte im August 2025 nackt durch Los Angeles und geriet mit der Polizei aneinander. Nun steht fest: Der zweifache Grammy–Gewinner entgeht einer Haftstrafe. Stattdessen muss er sich einer Therapie unterziehen.

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Lil Nas X sorgte im Sommer 2025 mit einem Nackt-Spaziergang für Schlagzeilen.
Lil Nas X sorgte im Sommer 2025 mit einem Nackt-Spaziergang für Schlagzeilen. imago images/Avalon.red/Jeffrey Mayer

Grammy–Gewinner Lil Nas X (26) wird für seinen medienwirksamen Nackt–Spaziergang durch Los Angeles und den daraus resultierenden Rechtsstreit nicht ins Gefängnis wandern. Wie US–Medien, darunter der «Rolling Stone», berichten, einigte sich das Gericht hingegen auf die Verpflichtung des Musikers, bei einem Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit teilzunehmen.

Der Vorfall, der für Schlagzeilen sorgte, ereignete sich bereits vor einiger Zeit in Los Angeles. Der «Old Town Road»–Sänger wurde im August 2025 festgenommen, nachdem er nackt durch die Strassen flanierte und es im Zuge dessen zu einer Auseinandersetzung mit Beamten des LAPD kam. Die Vorwürfe lauteten unter anderem auf Körperverletzung. Viele Fans zeigten sich damals besorgt, ob es sich um eine exzentrische PR–Aktion oder einen ernsthafteren Hilferuf handelte.

Therapie statt Haft

Anstatt den Musiker strafrechtlich zu verfolgen, hat die Staatsanwaltschaft einem sogenannten «Mental Health Diversion»–Programm zugestimmt. Das bedeutet konkret: Lil Nas X entgeht einer möglichen Gefängnisstrafe. Er muss sich für einen Zeitraum von zwei Jahren aber einer psychologischen Behandlung unterziehen. Sollte er das Programm erfolgreich absolvieren, werden die Anklagepunkte fallengelassen und sein Führungszeugnis bleibt sauber.

Lil Nas X, der bürgerlich Montero Lamar Hill heisst, hat sich bisher nicht zu dem Urteil geäussert. Nach dem Vorfall hatte er sich aus den sozialen Medien zurückgezogen.

Von SpotOn vor 14 Minuten
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