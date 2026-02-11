«Nackte Kanone»-Star Leslie Nielsen: Heute wäre er 100 Jahre alt

Als schusseliger, tollpatschiger, alles Mögliche falsch verstehender Lieutenant Frank Drebin wurde Nielsen unsterblich. Fans der Filmreihe erinnern sich schmunzelnd an viele unvergessene Gags, etwa, wenn ein Bösewicht Drebin ein Kissen ins Gesicht schleudert und der aufschreit, als wäre er gerade von einem Betonblock getroffen worden. Nach drei «Nackte Kanone» Filmen zwischen 1988 und 1994 war Leslie Nielsen im weiteren Verlauf seiner Karriere in einer Reihe von Komödien und Filmparodien zu sehen, von denen einige besser («Wrongfully Accused», deutscher Titel: «Leslie Nielsen ist sehr verdächtig»), andere schlechter («Mr. Magoo») ausfielen. Die Gag–Dichte wurde allerdings nie wieder so hoch wie in den Zucker–Zucker–Abrahams–Produktionen.