Nacktszenen ohne Penis: Alexander Skarsgård fühlte sich wie Ken-Puppe

Vom Cyborg zum SM–Meister

Wesentlich mehr als in «Murderbot» hat Skarsgård in seinem nächsten Filmprojekt untenrum zu bieten. In «Pillion», der erst kürzlich bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes Premiere feierte, mimt er einen selbstbewussten Anführer einer Biker–Gang, der eine SM–Beziehung mit einem anderen Mann (gespielt von «Harry Potter»–Star Harry Melling, 36) eingeht. Der Film von Regisseur Harry Lighton (32) kam in Cannes gut an – rund acht Minuten gab es Standing Ovations für «Pillion». Ein offizieller deutscher Kinostart des Films wurde noch nicht mitgeteilt.