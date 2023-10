Nadelstreifen erobern jetzt wieder unsere Mode-Herzen

Ein Klassiker hat sich wieder zurück in unsere Mode–Herzen gekämpft. Die guten alten Nadelstreifen sind derzeit nahezu überall zu finden – und das sowohl bei der Damen– als auch bei der Herrengarderobe. Überwiegend sieht man sie in edlen und schicken Anzug–Looks, aber auch im Alleingang machen die Nadelstreifen viel her. Welche Styling–Möglichkeiten es gibt, zeigen uns Stars, Models und Fashion–Bloggerinnen.