Nadine Klein wegen gerissenem Hirnaneurysma operiert

Reisst ein Hirnaneurysma, kann es laut Bundesministerium für Gesundheit zu einer lebensgefährlichen Blutung kommen. Es könne aber auch «ein Leben lang unbemerkt» bleiben, wenn es keine Beschwerden verursache. «Ein Aneurysma entsteht, wenn die Gefässwand an der betroffenen Stelle weniger elastisch wird», wird erklärt. «Dies kann durch eine starke Beanspruchung der Gefässwände bei Bluthochdruck, durch Entzündungen oder Rauchen verursacht werden. Auch der normale Alterungsprozess führt dazu, dass die Gefässe mit den Jahren an Elastizität verlieren.»