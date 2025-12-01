Nadine Menz: Familie und «Unter uns»-Dreh bedeuten «viel Organisation»

Doch eine Sache hat sich dann doch für Menz geändert: «Das letzte Mal, als ich Daily gedreht habe, hatte ich noch kein Kind.» Sie merke auf jeden Fall, dass es einen Unterschied mache. «Familienleben und Dreharbeiten bedeuten natürlich viel Organisation. Man muss sich an Schulzeiten halten, schauen, dass das Kind abgeholt werden kann. Es gibt auch mal kurze Nächte oder Drehpläne, die sich spontan ändern. Das sind alles Dinge, die einfach gute Planung erfordern. Aber es ist machbar – und ich bin dankbar, dass es so gut funktioniert.» Wenn sie dann doch ab und an Zeit für sich findet, «nutze ich die Zeit für mich für Sport, für meine Freundinnen oder einfach mal zum Nichtstun», erzählt die Darstellerin. «Das geniesse ich gerade sehr, wenn ich einfach mal auf der Couch abhängen und faulenzen kann.»