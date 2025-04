Nadja Auermann: «In die Kirche zu gehen, ist für mich wie Meditation»

Nadja Auermann: «Ich fühle mich schön»

Im weiteren Gespräch für die «Vogue»–Maiausgabe (26. April 2025) äussert sich Auermann auch in einem anderen Aspekt zum Thema Schönheit. Denn ihre Sicht auf ihr Aussehen hat sich mit den Jahren verändert. «Ich hatte lange das Gefühl, dass ich so aussehen müsste wie in den Neunzigern, aber irgendwann habe ich Probleme mit der Gesundheit bekommen», erzählt Auermann. Sie leide an der Autoimmunerkrankung Hashimoto und bekomme es mit den Wechseljahren zu tun. Corona habe zudem dazu geführt, dass sie nicht mehr so viel Sport machen konnte und zugenommen habe. «Wenn ich heute Fotos von mir von 2019 sehe, als ich geheiratet habe und dafür noch einmal abnehmen wollte, finde ich persönlich, dass ich da zu dünn war. Ich gefalle mir mittlerweile besser, mit einem in meinen Augen ‹normalen› Gewicht.» Sie sei ihr Leben lang untergewichtig gewesen, was nicht für die Modelwelt spreche, da sie gebucht wurde und ihr sogar angeraten wurde, weiter abzunehmen.