Nadja Benaissa dabei: Die erfolgreichen Sängerinnen bei «Let's Dance»

Ein Jahr später reichte es auch für Vanessa Mai (33) hinter Gil Ofarim für den Titel als Vize–«Dancing Star». Daran hat sie nicht nur gute Erinnerungen, wie sie in ihrer Biografie «I Do It Mai Way» schreibt. Die Chemie mit Profitänzer Christian Polanc habe nicht gestimmt, ausserdem sei sie mit negativen Kommentaren konfrontiert worden, weil sie wegen ihres Siegeswillens für viele arrogant wirkte. «Ich hätte damals kotzen können», resümierte sie in ihrem Buch. «Mit Abstand zu dem ganzen Hate, der Kritik und Enttäuschungen war das alles schon ziemlich toll gewesen», zeigte sie sich aber auch versöhnlich.