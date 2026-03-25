«Naked Attraction» feiert Comeback bei RTLzwei

«Naked Attraction» war ursprünglich 2017 bei RTLzwei gestartet und brachte es dort zunächst auf drei Staffeln. Als zweite Nackt–Datingshow im deutschen Fernsehen nach «Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies» sorgte das Format anfangs für viel Aufmerksamkeit, die im Laufe der Zeit jedoch nachliess. In den Jahren 2023 und 2024 zeigte dann TLC eine weitere Staffel, bevor «Naked Attraction» nun zu RTLzwei zurückkehrt.