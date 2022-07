Naked Dress: Geht dieser Trend auch im Alltag?

Es gibt derzeit einen Trend, auf den sich so gut wie alle Stars einigen können: das Naked Dress. Das Konzept dahinter dürfte vielen aus der Serie «Sex and the City» bekannt sein. In einer der ersten Folgen der Kultserie trägt Sarah Jessica Parker aka Carrie Bradshaw ein Kleid, das Miranda (gespielt von Cynthia Nixon) als «naked dress» bezeichnet. Ein Naked Dress enthüllt, ohne vollständig zu enthüllen. Es regt die Fantasie an. Man ist nackt, ohne nackt zu sein. Sei es durch den Schnitt wie Carries Ultra-Mini-Seidenkleid oder durch einen transparenten Stoff.