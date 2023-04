Naked Nails: So gelingen perfekt gepflegte Nägel

Tipp drei: Feilen und Polieren

Um die Nägel in Form zu bringen, lieber zur Feile als zur Nagelschere oder zum Nagelknipser greifen. Wichtig ist, dass mit der Nagelfeile nur in eine Richtung gefeilt wird - dadurch wird der Nagel weniger aufgeraut und die Nägel reissen nicht so leicht ein. Die Nägel sollten beim Feilen unbedingt trocken sein. Nach dem Fingerbad also etwas abwarten, bevor man mit der Maniküre weitermacht.