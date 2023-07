Name des Maskottchens der Fussball-EM 2024 in Deutschland steht fest

«Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmasslich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut», teilt die Uefa mit. Erstmals war der Bär vor Beginn des Freundschaftsspiels zwischen Deutschland und Kolumbien am 20. Juni in Gelsenkirchen vorgestellt worden. Nun also trägt er auch endlich einen Namen. «Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spass am Fussballspielen vermittelt», betonte EM-Turnierdirektor Philipp Lahm (39). Als Vater wisse er, «wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern».