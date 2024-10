Nana Mouskouri kommt zur «Giovanni Zarrella Show»

Das Kinder–Trio Halle, Henri und Katharina alias «Voices of Unicef» wird eine englische Neuauflage des Udo–Lindenberg–Klassikers «Wozu sind Kriege da?» singen. Das Antikriegslied erscheint am 1. November unter dem Titel «What Is War For». Udo Lindenberg (78) setzt sich seit Jahren für Unicef ein, alle Einnahmen der «Wozu sind Kriege da?»–Neuaufnahme werden an das Kinderhilfswerk gespendet.