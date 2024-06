Naomi Campbell bestätigt: «Ja, ich habe eine Leihmutter engagiert!»

Modelverbot für ihre Tochter

Die 54–Jährige möchte ihren Nachwuchs davor bewahren, was sie erfahren musste: ein zu früher Start in die Modelbranche. «Ich bin nicht sicher, ob ich sie mit 15 anfangen lassen würde, zu arbeiten. Es ist eine unbarmherzige Welt.» Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere wurde Campbell abhängig von Kokain und Alkohol und begab sich 1999 in eine Entzugsklinik.