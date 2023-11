Naomi Campbell hält für Pirelli-Kalender 2024 die Zeit an

Der Reifenhersteller Pirelli hat am 30. November in London die Jubiläumsausgabe seines berühmten «The Cal» präsentiert. Für den 50. Pirelli–Kalender, der in seinem mittlerweile 60. Jahr erscheint, hat der ghanaische Künstler Prince Gyasi (28) Persönlichkeiten unter dem Titel «Timeless» – also «zeitlos» – abgelichtet.