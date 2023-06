Naomi Watts hat geheiratet: «Sie hat sich Liebe und Glück verdient»

Zahlreiche Promi-Freundinnen und -Freunde zeigen sich in den Kommentaren bei Instagram zumindest ganz angetan. Offenbar freut sich halb Hollywood für Watts und ihren Partner. «Ich freue mich so, so sehr für euch beide. Liebe dich, Nai», schwärmt etwa Nicole Kidman (55). Ähnliche Worte wählt auch Michelle Pfeiffer (65) und Gwyneth Paltrow (50) sende «ganz viel Liebe». Glückwünsche gibt es unter anderem auch von Stars wie Julianne Moore (62), Reese Witherspoon (47), Kate Hudson (44), Justin Theroux (51), Miranda Kerr (40), Kerry Washington (46) und vielen weiteren.