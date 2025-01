Naomi Watts hätte ohne David Lynch wohl Hollywood verlassen

Watts sagte, sie sei «am Ende» und «verzweifelt» auf der Suche nach Arbeit gewesen, nachdem sie «zehn Jahre lang in Hollywood bei Castings durchgefallen» war. Dann stimmte ihr später langjähriger Freund Lynch zu, mit ihr zu arbeiten und gab ihr die Rolle in dem Kultfilm von 2001. Das verriet die Oscar–nominierte Schauspielerin in der US–Talkshow "Live With Kelly and Mark".