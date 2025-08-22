Naomi Watts ist stolz: Ihr Sohn geht aufs College

Trotz ihrer Trennung im Jahr 2016 nach zehn Jahren Beziehung beweisen Watts und Schreiber immer wieder, dass das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle steht. Neben Sasha haben sie noch die 15–jährige Tochter Kai. Bei öffentlichen Auftritten zeigt sich die Familie regelmässig vereint. Seit 2023 ist die «21 Gramm»–Darstellerin mit Billy Crudup (57) verheiratet. Ihr Ex–Partner gab im selben Jahr Taylor Neisen das Jawort, einen Monat später kam ihre Tochter zur Welt.