Napoleon im Hungerspiel: Die Kino-Tipps im November

Auch das «Tribute von Panem»–Franchise geht einen zuletzt häufiger beschrittenen Weg und lässt auf eine erfolgreiche Reihe die dazugehörige Vorgeschichte folgen. Die dystopische wie brutale Welt der Tribute dürfte einmal mehr ins Kino locken, wenn auch unter deutlich schwierigen Vorzeichen als das Original. Denn während Fan–Liebling Jennifer Lawrence keine Rolle in «Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes» spielt, hatte sich zuletzt ausgerechnet die neue Hauptdarstellerin Rachel Zegler mit ihren Aussagen zu ihrem Part in der Märchenverfilmung «Snow White» in den Augen vieler Filmfans gehörig in die Nesseln gesetzt.