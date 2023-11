«Napoleon»: Joaquin Phoenix rammelt durch die Weltgeschichte

In Zeiten, in denen sich allzu viele Filmemacher auf Computereffekte verlassen, ist der 85–jährige Scott in positiver Hinsicht ein Kind der alten Schule, das echte Drehorte dem Greenscreen vorzieht. Auch «Napoleon» kommt selbstredend nicht ohne am Computer entstandene Effekte aus – andernfalls würde wohl allen voran PETA sturmlaufen. Jedoch vermag er diese kunstvoll zu verschleiern. Wer nun lieber auf die Streaming–Veröffentlichung wartet, statt ins Kino zu pilgern, dem muss auch klar sein: Dieses weitwinklige Spektakel vermag kein noch so üppiger Fernseher im Wohnzimmer gebührend zu reproduzieren.