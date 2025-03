«Narnia»-Projekt für Netflix: Greta Gerwig wünscht sich Daniel Craig

Sollte die Zusammenarbeit zustande kommen, wäre es nicht die erste Kooperation zwischen Craig und Netflix. Der Brite ist bereits als Detektiv Benoit Blanc in Rian Johnsons (51) «Knives Out»–Filmreihe für den Streaming–Riesen aktiv. Nach «Knives Out – Mord ist Familiensache» (2019) und «Glass Onion: A Knives Out Mystery» (2022) soll noch in diesem Jahr mit «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» der dritte Teil der Krimireihe erscheinen.