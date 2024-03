Natalia Yegorova: Klitschkos Ex-Frau ist bereit für eine neue Liebe

«Wir sind nicht im Negativen auseinandergegangen»

Klitschko und Yegorova gaben im August 2022 ihre Scheidung bekannt. Heute sagt sie über diese Zeit: «Ich würde immer für meine Ehe kämpfen, aber wenn nichts mehr zu retten ist, muss man gehen.» Von Trümmern einer gescheiterten Ehe ist in den Äusserungen der Neu–Fünfzigerin allerdings nichts zu spüren. «Glücklicherweise sind wir nicht im Negativen auseinandergegangen und kommunizieren und telefonieren weiterhin», so Yegorova über ihren Kontakt zu Ex–Mann Vitali, mit dem sie die beiden Söhne Max (*2000) und Yegor–Daniel (*2005) sowie Tochter Elizabeth–Victoria (*2002) hat. «Wir waren 25 Jahre verheiratet. Natürlich war dieser Schritt schmerzhaft und mit Angst verbunden.» Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine hatte sie jedoch «plötzlich andere Sorgen und musste mich um meine Familie kümmern.» Um ihre Familie und um sich selbst. Den Namen Klitschko legte sie ab und nahm ihren Mädchennamen wieder an, unter dem sie in der Ukraine als Model und als Sängerin gefeiert wurde. 2023 tanzte sie sich in der RTL–Show «Let's Dance» erstmals als Natalia Yegorova frei, erste Schritte auf dem Weg zum neuen Ich.