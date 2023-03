Dormer und Oakes sind seit 2019 ein Paar, nachdem sie zwei Jahre zuvor gemeinsam im Theaterstück «Venus in Fur» im Londoner West End auf der Bühne standen. Im Januar 2021 wurden die beiden Schauspieler zum ersten Mal Eltern, und begrüssten eine kleine Tochter in ihrer Familie. Dormer wurde einem grösseren Publikum besonders als Margaery Tyrell in der HBO-Serie «Game of Thrones» (2011-2019) bekannt. Ihr Ehemann Oakes wirkte dagegen unter anderem bereits in der Netflix-Serie «Vikings: Valhalla» (seit 2022) mit.