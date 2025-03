Natalie Portman bringt ihre Mutter mit zur Pariser Fashion Week

Ehe–Aus nach zwölf Jahren

Die Schauspielerin, die 2011 für ihre Hauptrolle in dem Film «Black Swan» einen Oscar erhielt, ist Einzelkind. Sie selbst bekam mit ihrem Ex–Mann Benjamin Millepied (47) zwei Kinder. Sohn Aleph wurde am 14. Juni 2011 und Tochter Amalia am 22. Februar 2017 geboren. Die Schauspielerin und der Regisseur liessen sich Anfang 2024 nach zwölf Jahren Ehe scheiden.