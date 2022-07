Natalie Portman wird zur Superheldin: «Eine unglaubliche Möglichkeit»

Natalie Portman (41) hat im Laufe ihrer Karriere einige einprägsame Rollen übernommen. In den 90ern spielte die damals gerade einmal 13-Jährige in «Léon - Der Profi» mit. Ihren Durchbruch feierte sie als Padmé in «Star Wars» Episode I bis III. 2011 wurde Portman für ihre Darbietung als Balletttänzerin Nina in «Black Swan» mit dem Oscar ausgezeichnet. Für ihren neuesten Film «Thor: Love and Thunder» schlüpft die Jane-Foster-Darstellerin nun erstmals in ein Superheldinnenkostüm.