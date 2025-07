Natalie Portmans Sohn überrascht Influencer mit Facetime-Anruf

Aleph sprach den Schweden, dem auf diversen Plattformen mehrere Millionen Menschen folgen, am Rande eines Fussballspiels in Frankreich an. «Kennst du Natalie Portman?», fragte der Teenager den Content Creator. Dem sagte der Name zunächst nichts. Darum versuchte es Aleph mit «Star Wars». Er erzählte, dass seine Mutter in der Weltraumsaga Padmé Amidala verkörpert hat, die Mutter von Luke Skywalker und Prinzessin Leia.