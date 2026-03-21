Natascha Lyonne gibt zwei Monate nach Rückfall ein Update

In ihrem Statement drückte sie tiefe Dankbarkeit für den Rückhalt aus, den sie in den vergangenen Wochen erfahren durfte. «Ich möchte unseren Recovery–Gemeinschaften und den Fans danken, die mir beigestanden haben und so unterstützend waren», erklärte Lyonne weiter. Dabei betonte sie, dass sie ihren weiteren Weg zwar weitestgehend privat halten möchte, aber dennoch bereit sei, ihre Geschichte zu teilen, wenn das Sinn ergebe, um anderen Mut zu machen.