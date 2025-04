Natascha Ochsenknecht erlebt Erdbeben in Istanbul mit

«My Style Rocks»–Moderatorin Gülcan Kamps (42) zeigte sich nach dem Erdbeben ebenso schockiert in einer Instagram–Story: «Es ist eine schwierige Situation, es hat gerade alles im Studio gewackelt. Wir überlegen, was wir jetzt machen.» Weiter erklärt sie in einem Text in einer Story: «Ich habe heute zum ersten Mal ein Erdbeben in Istanbul der Stärke 6 erlebt. Wie es jetzt weitergeht, weiss ich noch nicht.» Im Anschluss bedankte sie sich persönlich für die «tausenden Nachfragen und lieben Nachrichten». Ihr gehe es soweit gut und sie halte ihre Fans auf dem Laufenden.