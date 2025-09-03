Natascha Ochsenknecht sieht «Sturkopf» Jimi Blue in der Verantwortung

Den Vorwurf, Jimi Blues Taten könnten auf eine schlechte Erziehung zurückzuführen sein, findet sie derweil «lächerlich» und erklärt, dass es ihrer Meinung nach nicht «automatisch die Schuld der Eltern ist, wenn bei Kindern was schiefläuft». Erst recht nicht, wenn sie so wie Jimi Blue längst erwachsen sind und auf eigenen Beinen stehen. Sowohl sie als auch ihr Ex–Mann Uwe Ochsenknecht (69) seien «immer für sie dagewesen, haben mit ihnen geredet, sind auf dem Boden geblieben». Nicht zu vermeiden sei aber, dass Kinder «in komische Kreise, an falsche Freunde oder Partner geraten».