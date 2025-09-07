Natascha und Wilson Gonzalez Ochsenknecht gewinnen «Schlag den Star»

Austausch des letzten Spiels sorgt für Diskussionen

Ausgerechnet dies erfordert allerdings eine spezielle Technik. Natascha Ochsenknecht, die etliche Bauch–Operationen hinter sich hat, erklärte: «Ich kann mit meinen Beinen nicht halten. Ich kann das nicht. Das habe ich aber angegeben.» Der Moderator fragt bei den Pooths nach, ob sie mit einem Ersatzspiel einverstanden seien. San Diego bejahte sofort, seine Mutter zögerte kurz, stimmte dann aber auch zu. Schliesslich kam das Ersatzspiel «Fang den Hut» zum Zug, das nach einem kleinen Krimi die Ochsenknechts gewannen – und damit die gesamte Show.