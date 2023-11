Nathalie Volk und Frank Otto: So läuft ihre Fernbeziehung

Frank Otto: «Unsere Beziehung ist gut»

«Wir telefonieren viel oder machen FaceTime. Es ist okay. Es ist gut. Keine Krise», stellt Frank Otto im Interview mit der «Bild»–Zeitung klar. Die 26–Jährige habe ihm berichtet, dass sie sich in Australien fühle wie «in Deutschland in den 80ern». Die Liebe auf Distanz seien die beiden gewohnt. «Unsere Beziehung ist gut, auch wenn wir uns aktuell wenig sehen können», so Otto.