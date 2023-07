Darum geht es in «Superman: Legacy»

Drehbuchautor und Regisseur Gunn erzählt in «Superman: Legacy» die Geschichte eines jüngeren Supermans, der beginnt, bei der Tageszeitung The Daily Planet zu arbeiten. Dort lernt er seine spätere grosse Liebe Lois Lane kennen, und wird in Metropolis zum Superhelden Superman. Die heutige Casting-Meldung lässt darauf schliessen, dass «Superman: Legacy» nicht nur eine neue Version des Manns aus Stahl, sondern auch gleich eine Reihe weiterer Helden für die Zukunft des neuen DC-Kinouniversums einführen wird.