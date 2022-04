Nathan Trent: «TikTok hat mein Leben unter Kontrolle»

Auf Instagram haben Sie sich im Februar verletzlich und von Selbstzweifeln geplagt gezeigt. Warum war es Ihnen wichtig, diese Seite von sich zu präsentieren?

Trent: Weil mich jeder immer nur happy, lustig und entspannt sieht. Social Media kann sehr täuschen, mich natürlich eingeschlossen. Man fängt an sich zu vergleichen und immer nur die tollen Momente von allen anderen zu sehen. Man vergisst, dass dahinter ein normaler Mensch ist. Und weil ich mir zu Herzen genommen habe, Sachen anzusprechen, die mich beschäftigen, war das für mich in dem Moment die einzige Option. Die Welle an Unterstützung und Liebe, die zurückkam, hätte ich mir im Leben nie erwartet. So viele meinten, dass es ihnen genau so geht und es schön finden, dass auch mal so eine Seite gezeigt wird. Sie fühlen sich gesehen und verstanden.