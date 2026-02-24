Nationaler ESC-Vorentscheid: Diese Stargäste sind dabei

Den ESC–Vorentscheid kommentiert Thorsten Schorn (49), der auch beim Finale in Wien am Mikrofon sitzen wird. Eine 20–köpfige internationale Fachjury aus 20 ESC–Teilnehmerländern selektiert in der Show «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026» zunächst aus den neun Acts drei Favoriten, die ihrer Meinung nach die grössten Chancen auf den Sieg haben. Zur Jury gehören unter anderem der langjährige ESC–Produzent Christer Björkman (68) sowie Singer–Songwriter Luca Hänni (31). Im Anschluss entscheidet allein das Publikum, wer Deutschland beim ESC–Jubiläum in Wien vertreten wird. Der 70. Eurovision Song Contest geht dann am 16. Mai über die Bühne.