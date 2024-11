Nationalfeiertag in Monaco: Fürstin Charlène strahlt in Lila

Zu dieser zeigten sich Charlène und Albert samt ihrer Kinder Jacques und Gabriella (beide 9) auf dem Palastbalkon, von wo aus sie den Zuschauern zuwinkten. Von den gesundheitlichen Problem, die die Fürstin vor allem in den Jahren 2021 und 2022 plagten, war dabei nichts mehr zu sehen. Aufgrund von Komplikationen bei einer Nasennebenhöhlenoperation musste sie damals zehn Monate in ihrem Heimatland Südafrika bleiben. Anschliessend musste sie sich in einer privaten Schweizer Klinik behandeln lassen. Sie leide an Erschöpfung, sowohl emotional als auch körperlich, teilte damals der Fürst mit.