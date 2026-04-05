«Naturgewalt im Himmel»: Dee Freeman stirbt mit 66 Jahren

«Im Namen ihrer Familie teilen wir Ihnen diese Nachricht in tiefster Trauer mit», heisst es in dem Social–Media–Beitrag. «Dee ist am 2. April 2026 nach einem tapferen und unerschrockenen Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben.» Man wolle sich bei allen bedanken, die die Verstorbene während diese Kampfes unterstützt haben. Freeman sei überwältigt davon gewesen, «zu wissen, wie viele Menschen sich um sie sorgten» und auf Besserung hofften. «Wir wissen, dass Dee dort oben im Himmel die Naturgewalt ist, die sie immer war», verabschieden sich die Angehörigen. «Jetzt tut sie das, während sie ihre Engelsflügel trägt.»