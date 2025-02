«Natürlich blond»: Newcomerin Lexi Minetree wird die neue Elle Woods

Erste Hauptrolle für Newcomerin Minetree

Auch Minetree, die tatsächlich genau wie die junge Elle Woods aussieht, hat den Clip auf ihrer Seite geteilt und ihrer Freude mit Danksagungen Luft gemacht. So bedankt sie sich unter anderem bei ihrer Familie und ihren Freunden, «die an mich und meine albernen Träume glauben». Und natürlich bei Witherspoon «für die Übergabe von Elle Woods. Ich liebe sie schon so sehr, ich verspreche, sie ist in guten Händen.» Zudem bedankt sie sich bei ihrer Friseurin, die sie im Mai aus einer Laune heraus blond gemacht hat. Für Minetree ist es ein grosser Karrieresprung – und ihre erste Hauptrolle. Sie war zuvor in Serien wie «Law & Order» oder «Murdaugh Murders» zu sehen.