«Natürlich blond»-Serie «Elle»: Starttermin und schon die Verlängerung

Darum geht es in der «Natürlich blond»–Serie

«Elle» erzählt die Vorgeschichte zu den beiden Erfolgsfilmen «Natürlich blond» und «Natürlich blond 2» aus den Jahren 2001 und 2003. Die Hauptrolle der Elle Woods übernimmt Lexi Minetree von Reese Witherspoon (49), wie bereits zuvor bekannt war. Zuschauerinnen und Zuschauer erleben die Hauptfigur in «Elle» vor ihrem Studium an der Eliteuniversität Harvard in der Highschool. Gezeigt werden «die Lebenserfahrungen, die sie zu der ikonischen jungen Frau gemacht haben, die wir aus dem ersten ‹Natürlich blond›–Film kennen und lieben gelernt haben», heisst es in der Mitteilung.