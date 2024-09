Natürlich, lecker, familienfreundlich: Das Pustertal im Herbst

Das Pustertal, eingebettet in die beeindruckende Landschaft der Dolomiten in Südtirol, erstrahlt auch im Herbst in voller Pracht und bietet ideale Bedingungen für einen Familienurlaub. Mit seiner Kombination aus natürlicher Schönheit, kulturellen Schätzen und familienfreundlichen Aktivitäten ist das Tal ein Juwel, das es zu entdecken gilt. So können Familien das Beste aus Ihrem Besuch in der Heimat von Markus Lanz (55) machen: