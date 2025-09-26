Natürlich schön: So gelingt das perfekte Wiesn-Make-up 2025

Die erste Wiesn–Woche in München neigt sich dem Ende zu, doch das Oktoberfest 2025 läuft noch viele Tage weiter. Und damit auch die Möglichkeit, sich für einen Besuch auf der Theresienwiese chic zu machen. Wer zum Dirndl greift, denkt auch ans passende Make–up. Aber braucht es stundenlanges Contouring oder dicke Foundation–Schichten? Wir sagen: In diesem Jahr ist der No–Make–up–Look der Way–to–go auf der Wiesn. So gelingt's!