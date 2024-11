Navy Blue: Die schönste Trendfarbe für Herbst und Winter

Die Farbe passt wunderbar zu anderen angesagten Tönen wie Burgunder, Taupe und den beliebten Pastellfarben der Saison. Der Clou? Navy Blue sieht in einem monochromen Look modern und sophisticated aus, lässt sich aber auch hervorragend mit Kontrastfarben kombinieren. Zusammen mit leuchtendem Gelb oder sattem Rot wird der Look ein wahrer Hingucker! Wer es dezent mag, trägt Navy Blue in Kombination mit neutralen Farben wie Grau und Creme für einen eleganten Look, der perfekt in die kühle Jahreszeit passt.