«Navy CIS»-Urgestein verlässt die Serie nach 18 Jahren

Völlig wird Carroll seiner «Navy CIS»–Familie aber nicht den Rücken kehren. Im Laufe der Jahre hatte er schon mehrfach die Regie für einzelne Episoden übernommen. Darunter laut «Variety» auch in einer Folge von Staffel 23, die noch nicht ausgestrahlt wurde. Es sei demnach sehr wahrscheinlich, dass er auch in der Folgezeit noch bei weiteren Episoden auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Und auch auf dem Bildschirm könnte er trotz des TV–Tods noch zu sehen sein – zur Tradition der Serie gehöre es schliesslich, verstorbene Figuren per Rückblenden oder als Vision eines anderen Charakters auftreten zu lassen.