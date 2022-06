Nazan Eckes, Nina Moghaddam & Co. sorgen in Düsseldorf für Frauenpower

Ein Ort, an dem Frauen gemeinsam wachsen: Am Donnerstag haben sich bei «Les Ateliers Lillet - a place for female growth» im Forty Four in Düsseldorf zahlreiche weibliche Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen zusammengefunden, um einander zu inspirieren und auszutauschen. Bei der zweitägigen Veranstaltung der französischen Aperitif-Marke mit Panel Talks, Coachings und Workshops standen Themen wie Selbstverwirklichung, Finanzen, Job oder innere Balance im Fokus.