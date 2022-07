Nazareth-Gitarrist und Guns N' Roses-Produzent Manny Charlton ist tot

Manny Charlton: Gitarren-Ikone und Guns N' Roses-Produzent

Manny Charlton gilt als einer der Vorreiter des modernen Gitarrensounds und setzte in den frühen 70er-Jahren mit seinem Spiel neue Standards. Er war massgeblich für Welthits wie «Love Hurts», «Dream On» oder «Broken Down Angel» verantwortlich. Der in Spanien geborene Charlton produzierte in weiten Teilen seit Mitte der 70er-Jahre auch die Musik von Nazareth.