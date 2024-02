Nazis und Haute Couture in «The New Look»: Serie über Dior und Chanel

Am 14. Februar erscheint auf dem Streamingdienst Apple TV+ die neue, hochkarätig besetzte Historienserie «The New Look». Erzählt wird die Geschichte der Haute Couture in Paris während der Besatzung durch die Nazis und in den folgenden Jahren. Im Mittelpunkt der Handlung stehen dabei gleichberechtigt die Star–Designer Christian Dior (Ben Mendelsohn, 54) und Coco Chanel (Juliette Binoche, 59). «The New Look» ist ein Muss für alle Fashion–interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer.