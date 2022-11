NBA-Legende Shaquille O'Neal: «Ich war der Hulk»

Auf dem Schulhof hat er «beinahe jemanden getötet»

Bereits in seiner Jugend seien O‹Neals aggressive Tendenzen zutage getreten. Die Familie O›Neal wechselte damals oft den Wohnort und «Shaq» suchte sich in seinem neuen Heimatort als erstes den jeweils amtierenden Platzhirsch, verprügelte ihn und nahm dessen Stellung ein. «Ich habe beinahe jemanden getötet», erinnert sich O'Neal an einen Kampf auf dem Schulhof zurück. Man habe ihm daraufhin das örtliche Gefängnis gezeigt und fortan habe er sich lieber als Klassenclown versucht. Beides seien Mechanismen gewesen, um seine Unsicherheiten zu umgehen.