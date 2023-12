NBA-Star Dennis Schröder zum «Mann des Jahres 2023» gekürt

Der Umfrage zufolge werden vor allem Nagelsmann, Habeck und Bundeskanzler Olaf Scholz (65) das Jahr 2024 am meisten prägen. Die beiden Politiker führen allerdings auch das Ranking an, die im Jahr 2023 am meisten genervt haben – gefolgt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (60) und AfD–Chef Tino Chrupalla (48).